В Международный день носорога экологи напомнили о стремительном сокращении вида из-за браконьеров
13:50, 22 сентября 2017Спасение видов
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На грани вымирания несколько видов - черный, белый, индийский и яванский носороги.
Иллюстрация REUTERS
Сегодня в мире отмечают Международный день носорога. Праздник стали отмечать 7 лет назад. С тех пор экологи напоминают о том, что сотни этих животных ежегодно становятся жертвами браконьеров, говорится в сюжете ТСН.
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На грани вымирания несколько видов - черный, белый, индийский и яванский носороги. Северных белых носорогов на планете и вовсе осталось всего три. Все они живут в Киеве, и у них даже есть собственные вооруженные охранники.
Как сообщал УНИАН, в бельгийском зоопарке носорогам решили обрезать рога, чтобы отвадить браконьеров.
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