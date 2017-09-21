"Не знаем, как с этим бороться": в Ивано-Франковской области объявился "чупакабра", местные жители в панике (видео)

В Ивано-Франковской области в городе Галич появился неведомый зверь, который ломает клетки и душит домашних кроликов. Об этом сообщает Styler.

Три десятка животных оказались задушенными и, как-будто специально сложены в определенном порядке. Что-то подобное недавно уже случилось и у соседей селян.

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"Три дня назад по соседству также такой случай произошел, но тогда сильно лаяли собаки по всей улице, а ночью ничего не было слышно. Тогда также были выломаны клетки и такая же примерно картина, как и у нас" , - рассказала владелица дома, где произошел этот случай.

"Это сделал какой-то зверь же, что нельзя и представить. Мы не знаем, что это и, как с этим бороться, что с этим делать",- комментирует муж владелицы дома.

По словам хозяев, они общались с ветеринарами, но те лишь разводят руками и не знают, какое существо могло это сделать.