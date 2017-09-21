По центру Одессы прогуливался слон (видео)

По центру Одессы в четверг, 21 сентября, прогулялся слон. Об этом сообщает Думская.

Так, животное наблюдали на Садовой улице.

Читайте такжеСлон - друг человека: в сети набирает популярность видео спасения "тонущего" дрессировщика великанов

Как стало известно, тот слон направлялся в Одесский цирк, где будет готовиться к показу новой программы Слоны и сильные люди, премьера которой состоится 23 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее в Индии слон затоптал пьяного мужчину во время попытки сделать селфи.