В Одесской области построили искусственный остров для гнездования водоплавающих птиц (фоторепортаж)

На выходных 16-17 сентября 2017 года работники НПП «Тузліовские лиманы» совместно с волонтерами WWF в Украине построили остров для водоплавающих птиц. Этот искусственный остров должен стать местом для гнездования птиц, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.

Как отмечают в министерстве, контур будущего подворья сначала «обрисовали» деревянными колышками, затем заготовленную виноградную лозу и камыш разбросали внутри конструкции и заплетали между забитыми кольями, чтобы укрепить стенки.

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Новый остров расположен в Джантшейском лимане Одесской области и является частью группы лиманов Шаганы–Алибей–Бурнас на территории НПП «Тузловськие лиманы».

Они являются водно–болотными угодьями международного значения, главным образом как среда существования водоплавающих птиц. Через эту территорию проходит один из крупнейших транспортных миграционных коридоров птиц, по которому они летят в Европу, Азию и Африку.

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Так, на территории парка отмечено пребывание 254 видов птиц (что составляет около 60% всего видового состава птиц Украины), из которых 54 занесены в Красную книгу Украины и других природоохранных списков. Важное значение территория Тузловских лиманов имеет для птиц во время гнездования. На территории парка отмечено гнездование более 60 видов (что составляет 22% от видового состава птиц, гнездящихся на территории Украины). Наиболее массовыми на гнездовании являются пестроносая крачка, речная крачка и мартын жовтоногий, численность которых в отдельные годы может достигать более 10 тысяч пар.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в Одесской области выгорело более 10 га территории заповедника "Тузловские лиманы".