В Киеве волонтеры за три дня насчитали более 3 тысяч бродячих собак (видео)

Волонтеры проверили эффективность работы коммунальных служб относительно бездомных собак. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В столице волонтеры считали бездомных собак. Коммунальщики должны были человечными методами уменьшить популяцию четвероногих бездомных. За три дня в Киеве волонтеры насчитали более три тысячи бродячих собак.

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В то же время, рост количества уличных собак за год в Киеве составил около 500 животных, что несущественно для такого большого города.

Ранее сообщалось, что в Николаеве городские власти собираются убить 5 тысяч бездомных кошек и собак.