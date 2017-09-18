В Африке британский миллионер познакомил жену с гориллой (видео)

Британский миллионер, который в Африке в диких джунглях лично занимается заповедником, познакомил жену с приматом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самец гориллы по имени Айма узнал миллионера. Одним своим движением животное могло убить незнакомку. Однако на этих кадрах видно, как горилла внимательно слушает рассказ мужчины, а потом без всякой агрессии осторожно обнимает женщину. Наконец горилла даже примерила кепку своей новой знакомой.

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