В Австралии коала проехала 16 километров на колесе автомобиля (видео)
07:06, 17 сентября 2017Спасение видов
32
Чтобы извлечь путешественницу часть машины пришлось разобрать поцарапанное животное сразу отправили в клинику.
Дика коала проїхала 16 кілометрів, ухопившись за вісь колеса автівки австралійця
Дикая коала проехала 16 километров, ухватившись за ось колеса автомобиля австралийца. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Найти ее водителю удалось лишь на заправке, притормозив, мужчина услышал отчаянные крики коалы. Чтобы извлечь путешественницу - часть машины пришлось разобрать. Поцарапанное животное сразу отправили в клинику, а уже оттуда - вернули в лес. Оказалось, коала еще и мать-кормилица.
Читайте такжеСкончалась старейшая в мире гигантская панда (фото)
Ранее сообщалось, что умер самый старый кот на земле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter