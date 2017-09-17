В Австралии коала проехала 16 километров на колесе автомобиля (видео)

07:06, 17 сентября 2017
Спасение видов
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Чтобы извлечь путешественницу часть машины пришлось разобрать поцарапанное животное сразу отправили в клинику.

Дикая коала проехала 16 километров, ухватившись за ось колеса автомобиля австралийца. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Найти ее водителю удалось лишь на заправке, притормозив, мужчина услышал отчаянные крики коалы. Чтобы извлечь путешественницу - часть машины пришлось разобрать. Поцарапанное животное сразу отправили в клинику, а уже оттуда - вернули в лес. Оказалось, коала еще и мать-кормилица. 

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Теги: #коала проехалась на колесе авто