В Австралии коала проехала 16 километров на колесе автомобиля (видео)

Дикая коала проехала 16 километров, ухватившись за ось колеса автомобиля австралийца. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Найти ее водителю удалось лишь на заправке, притормозив, мужчина услышал отчаянные крики коалы. Чтобы извлечь путешественницу - часть машины пришлось разобрать. Поцарапанное животное сразу отправили в клинику, а уже оттуда - вернули в лес. Оказалось, коала еще и мать-кормилица.

Читайте такжеСкончалась старейшая в мире гигантская панда (фото)

Ранее сообщалось, что умер самый старый кот на земле.