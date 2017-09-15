В Киеве возле Московского моста бродил лось

В Киеве возле Московского моста заметили очень крупного лося. Сообщается, что животное спокойно прогуливается и отдыхает. Об этом написали в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Киев. Окрестности Московского моста. Обнаружен огромный лось! Гуляет, отдыхает. На месте полиция и служба спасения животных", - написали на странице.

Пользователи сети предположили, что же делает лесной зверь в черте города.

"Потому что лес кругом рубят, им деваться некуда", - написала Вера Тебякина. "Это наверно все тот же, что летом по Оболони рассекал. Тут же серия островов, заповедные зоны, животные почему-то перестали боятся людей и идут к людям...лисы, косули, кабаны, теперь лось", - прокомментировала Марина Солярчук. "Это намек, что хватит строить дома... больше природы", - ответила Зара Александровна.