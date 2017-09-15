Под Житомиром машина сбила лося (фото)

Под Житомиром вчера автомобиль сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 14 сентября около 16:00 неподалеку от села Левков Житомирского района под колеса автомобиля марки "Dodge" модели "Ram Van" попал лось. Дикое животное внезапно выбежало из леса, водитель транспортного средства ехал медленно, но все же не успел избежать столкновения, и от удара животное отбросило в сторону. Все, кто находился в автомобиле, не пострадали, авто претерпело лишь механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники Главного управления Нацполіції в Житомирской области, областной Государственной экологической инспекции, лесной охраны государственного предприятия "Житомирское ЛГ" и работники ветеринарной медицины.

От удара лось был травмирован и не мог самостоятельно передвигаться." По заключению специалиста – ветеринара, с повреждениями животное в дальнейшем не могло существовать в наших условиях и не подлежало лечению, поэтому было принято решение умертвить его. Учитывая то, что у водителя, который сбил лося, умысла на уничтожение не было, привлекаться к ответственности он не будет", - отмечают экологи.