Умер самый старый кот на земле (фото)

Самый старый кот в мире Натмег умер в Великобритании в возрасте 32 лет. Об этом сообщает издание Mirror.

Как стало известно, животное испытывало проблемы с дыханием, а смерть наступила в ветеринарной клинике в результате сердечной недостаточности.

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"У меня чувство, словно из моей груди вырвали сердце. Мы очень любили его", - поделилась своими переживаниями хозяйка Натмега Лиз.

Лиз и Иэн Финлэй нашли кота в плохом состоянии (у него был нарыв на шее, - УНИАН.) в своем саду в 1990 году. Тогда врачи определили, что коту было около пяти лет.

Very sad news - Nutmeg, the world's oldest cat, has died aged 32 (145 in cat years). Pictures by @CraigConnorNNP back in 2016 pic.twitter.com/eJY2fukMbj — North News (@northnews) September 14, 2017

Как сообщал УНИАН, в КНР в зоопарке провинции Фуцзянь умерла самая старая гигантская панда в мире. Животному по кличке Баси было 37 лет.