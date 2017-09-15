Умер самый старый кот на земле (фото)

10:31, 15 сентября 2017
Спасение видов
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Животное скончалось в ветеринарной клинике от сердечной недостаточности.

Кот умер в 32 года / фото twitter.com/northnews

Самый старый кот в мире Натмег умер в Великобритании в возрасте 32 лет. Об этом сообщает издание Mirror.

Как стало известно, животное испытывало проблемы с дыханием, а смерть наступила в ветеринарной клинике в результате сердечной недостаточности.

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"У меня чувство, словно из моей груди вырвали сердце. Мы очень любили его", - поделилась своими переживаниями хозяйка Натмега Лиз.

Лиз и Иэн Финлэй нашли кота в плохом состоянии (у него был нарыв на шее, - УНИАН.) в своем саду в 1990 году. Тогда врачи определили, что коту было около пяти лет.

Как сообщал УНИАН, в КНР в зоопарке провинции Фуцзянь умерла самая старая гигантская панда в мире. Животному по кличке Баси было 37 лет. 

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Теги: #смерть кота#самый старый кот