Охранный статус снежного барса сменили с "исчезающего" на "уязвимый"

Международный союз охраны природы (МСОП) объявил об изменении охранного статуса ирбиса (снежного барса) с «исчезающий» на «уязвимый», передает Медуза.

В организации заявили, что в некоторых частях ареала ирбиса ситуация улучшилась (в том числе благодаря борьбе с браконьерством), однако численность вида продолжает снижаться и ирбисам по-прежнему грозит вымирание.

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По данным последних лет, на воле живут от четырех до десяти тысяч ирбисов, передает Associated Press. Вид считается исчезающим, если на воле живут менее двух с половиной тысяч взрослых особей, пишет агентство.

14 сентября МСОП сделал еще ряд объявлений - в том числе признал вымершим один из видов нетопырей, обитавший на австралийском острове Рождества. Последний известный представитель вида исчез в августе, следует из сообщения.

Ирбис - вид кошачьих из рода пантер. Ирбисы живут в горах Центральной Азии - в том числе в Южной Сибири, на Памире и в Гималайях.