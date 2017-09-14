В Кении обнаружили редких белых жирафов (фото, видео)

18:32, 14 сентября 2017
Спасение видов
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Необычный окрас жирафы получили в результате генетической мутации. 

В Кении местным рейнджерам удалось сфотографировать двух редчайших белых жирафов / youtube.com

Пара редких белых жирафов была замечена в Кении. Об этом сообщает The Guardian.

Редкий вид сетчатых жирафов страдает от генетического состояния, называемого лейкизм. Оно вызывает частичную или полную потерю пигментации наружного покрова.

В отличие от альбинизма животные с лейкизмом продолжают вырабатывать темный пигмент в мягких тканях, что объясняет темные глаза белых жирафов.

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Сетчатые жирафы находятся в списке "уязвимых животных" Международного союза охраны природы. По оценкам, всего 8500 особей обитает в дикой природе. Средой обитания уникальных животных является Сомали, юг Эфиопии и север Кении.

Ранее ученые нашли объяснение тому, зачем жирафу шея.

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