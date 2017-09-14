Зачем жирафу длинная шея: ученые нашли новое объяснение

Ученый Грэм Митчелл из Вайомингского университета и его коллеги из Австралии и ЮАР обосновали новую гипотезу о предназначении длинной шеи у жирафов. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на статью в Journal of Arid Environments.

В общей сложности известно как минимум шесть предположений о происхождении длинной шеи жирафов. Как известно, основная, предложенная еще Дарвином, гипотеза состоит в том, что длинная шея жирафам нужна, чтобы удобно кушать листья с высоких деревьев.

В самом деле, показано, что жирафы с длинной шеей живут, как правило, меньше своих короткошеих сородичей. Это питает другие гипотезы, например об удлинении шеи в результате полового отбора – так, как это произошло с хвостами у павлинов или рогами у лосей. Шеи действительно служат самцам жирафов важным орудием в поединках за самку, но могут и способствовать лучшему обзору, помогая находить пищу, замечать хищников и т. д.

Авторы последнего исследования отмечают, что удлинение шеи ведет к увеличению отношения поверхности тела к массе, способствуя эффективной отдаче избытка тепла в окружающее пространство. Чтобы показать это, они рассчитали площадь поверхности у 60 жирафов обоих полов и разного возраста массой от 141 до 1358 кг. Удалось выяснить, что относительное соотношение площади к массе тела варьируется от 145 см2/кг у молодняка до 90 см2/кг у взрослых особей.

Однако в среднем поверхность тела у жирафов составила 7,3±2,5 м2, что сравнимо с аналогичными показателями у других животных той же массы: дополнительная площадь, которую создают шея и длинные ноги, компенсируется уменьшенной головой и туловищем. Но при этом и ноги, и шея имеют сравнительно небольшой диаметр, что обеспечивает меньший нагрев от солнечных лучей и повышенную эффективность отвода тепла за счет конвекции и испарения.

Все это позволило Митчеллу и его коллегам заключить, что хотя длинная шея не дает жирафам выигрыш в площади поверхности тела, она обеспечивает более выгодную геометрию, которая позволяет добиться эффективной терморегуляции в условиях африканской саванны.