Более полусотни молодых моржей погибли в давке на Аляске

Десятки молодых моржей нашли мертвыми на побережье Аляски, недалеко от населенного пункта Пойнт-Лей. Об этом сообщает US News.

Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США полагают, что они были задавлены более крупными сородичами во время бегства. Причиной давки могла стать паника, спровоцированная белым медведем, охотником, лодкой или самолетом.

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В это время года на побережье выходят тысячи моржей. Среди 64 погибших животных большинство оказалось в возрасте до года.

Моржи стали чаще выходить на берег в связи с изменением климата и таянием морских льдов. Всего численность этих животных в регионе достигает 40 тысяч особей.