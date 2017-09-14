Скончалась старейшая в мире гигантская панда (фото)

В КНР в зоопарке провинции Фуцзянь умерла самая старая гигантская панда в мире. Животному по кличке Баси было 37 лет. В пересчете на возраст человека это более 100 лет, передает Мир24, ссылаясь на Государственное телевидение Китая.

В четверг в Поднебесной прошли торжественные похороны панды, которые посетили сотни человек. При этом данная церемония проходила в атмосфере, больше похожей на проводы известного и популярного в стране человека.

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Баси пережила большую часть своих сверстников почти на два десятилетия - у панд в дикой природе средняя продолжительность жизни составляет около 20 лет, однако те бамбуковые медведи, которые находятся в вольерах, обычно живут дольше.

В январе Китай с помпой отметил очередной день рождения Баси. Ей подарили специальный праздничный торт.

Ранее черно-белая медведица из китайского зоопарка стала самой старой мамой-пандой.