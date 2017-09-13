В США решили объединить брошенных детенышей суматранского и бенгальского тигров (видео)

В США два зверинца Вашингтона и Сан-Диего решили соединить брошенных детенышей суматранского и бенгальского тигров. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Говорят, все, лишь бы малышам было весело и они не скучали в одиночестве.

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Одному из малышей всего лишь три месяца. Его бросила мама. Кормили тигренка молоком из бутылочки. Другого конфисковали у контрабандистов.

Работники зоопарков сначала переживали, уживутся ли малыши вместе. И тигрята быстро нашли общий язык и уже через считанные секунды после знакомства начали резвиться и прыгать.

Как сообщал УНИАН, в одном из парков Таиланда найдена новая популяция индокитайского тигра — как взрослых особей, так и детенышей.