В США решили объединить брошенных детенышей суматранского и бенгальского тигров (видео)
Брошенные тигрята быстро нашли общий язык.
В США два зверинца Вашингтона и Сан-Диего решили соединить брошенных детенышей суматранского и бенгальского тигров. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.
Говорят, все, лишь бы малышам было весело и они не скучали в одиночестве.
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Одному из малышей всего лишь три месяца. Его бросила мама. Кормили тигренка молоком из бутылочки. Другого конфисковали у контрабандистов.
Работники зоопарков сначала переживали, уживутся ли малыши вместе. И тигрята быстро нашли общий язык и уже через считанные секунды после знакомства начали резвиться и прыгать.
Как сообщал УНИАН, в одном из парков Таиланда найдена новая популяция индокитайского тигра — как взрослых особей, так и детенышей.