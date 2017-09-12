Чудеса природы: на Одесщине дворняга выкормила двух котят-сирот

Животное так полюбило котят, что у него вдруг появилось молоко, поэтому сразу начало выкармливать найденышей, говорится в сюжете ТСН. Владелица собаки удивляется, а ветеринары объясняют, что редко, но такое бывает: собака почувствовала себя матерью даже несмотря на то, что стерилизована.

Читайте такжеВ США беглая цирковая тигрица Сьюзи напала на собаку и погибла от пуль полицииВладелица собаки говорит, что теперь котята не отходят от нее ни на шаг. Пятилетняя Туси не только выкармливает котят, но и постоянно их облизывает.

Женщина когда-то сама подобрала эту собаку, которую дважды пытались отравить. А когда на днях выносила мусор нашла этих двоих. "Помыла их потом спрятала в шкафу чтобы собака не трогала. А потом поставли коробку с котятами возле своей кровати. Туси раз - и туда к ним", - говорит женщина.

Через два дня у собаки сработал материнский инстинкт.

Но, к сожалению, такую идиллию скоро придется нарушить - владелице собаки и котят через некоторое время придется возвращаться с дачи в городскую кваритиру, поэтому она попросила волонтеров найти для ее питомцев хороших хозяев.