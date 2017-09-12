Дюжина обезьян умерла от страха в индийском лесу (видео)

Сотрудники индийского лесного ведомства обнаружили на поляне в лесу дюжину мертвых обезьян, сообщает издание Metro.

Читайте такжеВ США показали новорожденного детеныша обезьяны редкого вида (видео)Они заподозрили, что животные были отравлены, и отвезли останки в ветеринарную клинику в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Вскрытие показало, что обезьяны погибли все вместе в одно мгновение в результате остановки сердца.

В районе Котвали Мохаммади в штате Уттар-Прадеш ветеринары провели расследование и пришли к выводу, что обезьяны были до смерти напуганы тигром.

Ветеринар Санджив Кумар, что в медицинском заключении подтверждено, что все эти обезьяны умерли из-за остановки сердца. "Обезьяны могли погибнуть из-за рева тигра, так как тигры часто пересекают этот район", - отметил он.

Местные жители утверждают, что в предполагаемое время их гибели в лесу было слышно рычание тигра.