На австралийском пляже спасли маленькую белую акулу, говорится в сюжете ТСН.

Животное было обессилено и самостоятельно вернуться в море не могло. Люди несколько раз пытались помочь ей вернуться на глубину, но в конце концов забрали акулу в заповедник.

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Ветеринары говорят - она имеет незначительные травмы, но в целом чувствует себя хорошо. Поэтому вскоре акулу планируют отпустить.

Белых акул считают самыми опасными для человека, этим хищникам грозит вымирание - в мире их осталось около трех с половиной тысяч.