На австралийском пляже спасли маленькую белую акулу
03:04, 12 сентября 2017Спасение видов
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Акула имеет незначительные травмы, но в целом чувствует себя хорошо.
Вскоре акулу планируют отпустить / скриншот
На австралийском пляже спасли маленькую белую акулу, говорится в сюжете ТСН.
Животное было обессилено и самостоятельно вернуться в море не могло. Люди несколько раз пытались помочь ей вернуться на глубину, но в конце концов забрали акулу в заповедник.
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Ветеринары говорят - она имеет незначительные травмы, но в целом чувствует себя хорошо. Поэтому вскоре акулу планируют отпустить.
Белых акул считают самыми опасными для человека, этим хищникам грозит вымирание - в мире их осталось около трех с половиной тысяч.
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