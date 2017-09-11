Коалы могут вымереть в дикой природе

Королевское общество защиты животных и австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы подготовили доклад о том, как живется коалам. Экологи предупреждают, что уже в ближайшем будущем этот вид будет сталкиваться с серьезными проблемами, передает Platfor.ma.

Ученые уверены, что вырубка эвкалиптовых лесов – то есть природных сред обитания коал – приведет к серьезному сокращению их популяции. По словам ученых, никто не изучает масштабы влияния этого процесса на животных, а вырубку и дальнейшее строительство нормально не контролируют.

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Например, в австралийском штате Новый Южный Уэльс строят поселения на 33 тыс. домов прямо посреди леса, где обитают несколько сотен коал. По словам ученых, если проект будет воплощен, то он разрежет лес пополам. После этого коалы будут страдать от встреч с собаками, а в поисках пищи им придется пересекать дороги, где они могут легко попасть под машины.

Исследователи предупреждают, что такими темпами уже через несколько поколений этих доверчивых сумчатых в дикой природе может вообще не остаться. Пока коалы находятся в категории "виды под угрозой", но дальше все может стать гораздо хуже.