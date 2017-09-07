В Украине продолжается война за лосей: экологи предлагают занести их в Красную книгу (видео)

Под угрозой оказалось открытие сезона охоты на млекопитающих. И все - из-за лосей.

По данным экологов, количество лосей в украинских лесах критически уменьшилось, и их надо заносить в Красную книгу. Министерство экологии не согласовывает лимиты на отстрел дичи, в охотничьих хозяйствах нет клиентов, и они бедствуют.

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Лимиты должны согласовывать в Минэкологии, а там стали на защиту лосей. Их осталось слишком мало - от 1 тыс. до 2 тыс. У охотников и лесников своя статистика: они насчитали аж 6 тыс. лосей.

Экологи официальной статистике не верят: охотничьи хозяйства просто зарабатывают деньги - за одно убитое животное от 30 до 40 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года в Нежинском районе Черниговщины браконьеры расстреляли семью лосей, но пока их не привлекли к ответственности.