В Украине появится "Красная книга Прикарпатья". Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

В создании «Красной книги Прикарпатья» поможет Финляндия.

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Инициатором создания перечня редких растений и животных в пределах Прикарпатья стал руководитель Центра реабилитации диких животных НПП «Галицкий» Владимир Бучко. Он стал одним из победителей Финского Фонда Местного Сотрудничества Посольства Финляндии в Украине.

Как сообщал УНИАН, недавно зоологическая подкомиссия Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося в "Красную книгу".