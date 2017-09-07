В Украине появится "Красная книга Прикарпатья"
16:05, 07 сентября 2017Спасение видов
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В ее создании поможет Финляндия.
Проект реализуется при содействии Министерства экологии и природных ресурсов Украины / фото 112.ua
В Украине появится "Красная книга Прикарпатья". Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.
В создании «Красной книги Прикарпатья» поможет Финляндия.
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Инициатором создания перечня редких растений и животных в пределах Прикарпатья стал руководитель Центра реабилитации диких животных НПП «Галицкий» Владимир Бучко. Он стал одним из победителей Финского Фонда Местного Сотрудничества Посольства Финляндии в Украине.
Как сообщал УНИАН, недавно зоологическая подкомиссия Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося в "Красную книгу".
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