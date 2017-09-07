В США беглая цирковая тигрица Сьюзи напала на собаку и погибла от пуль полиции

Тигрицу заметили местные жители, сообщает полиция округа Генри штата Джорджия. Сотрудники полиции наблюдали за ней и вызвали зооспасателей.

Читайте такжеНа острове Ява обнаружили четырех леопардов, которых считали погибшими

До их прибытия тигрица зашла во двор частного дома и напала на собаку. После этого сотрудники полиции приняли решение застрелить животное. Собака не пострадала.

В полиции аргументировали такое решение тем, что район густонаселен, а рядом с местом, где находилась тигрица, проходил маршрут школьного автобуса.

По данным СМИ, тигрицу звали Сьюзи, а ее владелец сотрудничал с цирковыми компаниями. Выясняется, как она оказалась без присмотра.