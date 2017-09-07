В США беглая цирковая тигрица Сьюзи напала на собаку и погибла от пуль полиции
05:51, 07 сентября 2017Спасение видов
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Полицейские приняли решение убить тигрицу в интересах безопасности людей.
Тигрица поплатилась жизнью за нападение на собаку / Фото facebook.com/HCPDGA
Тигрицу заметили местные жители, сообщает полиция округа Генри штата Джорджия. Сотрудники полиции наблюдали за ней и вызвали зооспасателей.
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До их прибытия тигрица зашла во двор частного дома и напала на собаку. После этого сотрудники полиции приняли решение застрелить животное. Собака не пострадала.
В полиции аргументировали такое решение тем, что район густонаселен, а рядом с местом, где находилась тигрица, проходил маршрут школьного автобуса.
По данным СМИ, тигрицу звали Сьюзи, а ее владелец сотрудничал с цирковыми компаниями. Выясняется, как она оказалась без присмотра.
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