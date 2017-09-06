В Великобритании тюлени едва не погибли при попытке скрыться от туристов (фото)

На севере Англии едва не погибли тюлени, которые испугались туристов и пытались сбежать от них, прыгая со скал. Как сообщает издание The Mirror, до появления людей млекопитающие грелись на солнце и отдыхали.

Читайте такжеВ Литве из-за теплой зимы на берег выбрасываются детеныши тюленей

Из-за паники тюлени едва не переломали себе плавники. По словам зоологов, животные очень боятся, когда кто-либо вмешивается в их среду обитания.