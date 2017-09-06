В Великобритании тюлени едва не погибли при попытке скрыться от туристов (фото)
16:02, 06 сентября 2017Спасение видов
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Млекопитающие в панике начали спешно спрыгивать со скал, раня свои плавники.
Напуганные тюлени поспешили скрыться от людей \ St Mary’s Sealwatch / SWNS.com
На севере Англии едва не погибли тюлени, которые испугались туристов и пытались сбежать от них, прыгая со скал. Как сообщает издание The Mirror, до появления людей млекопитающие грелись на солнце и отдыхали.
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Один из тюленей ударился головой по пути вниз \ St Mary’s Sealwatch / SWNS.com
Из-за паники тюлени едва не переломали себе плавники. По словам зоологов, животные очень боятся, когда кто-либо вмешивается в их среду обитания.
Животные очень боятся, когда кто-либо вмешивается в их среду обитания \ St Mary’s Sealwatch / SWNS.com
Многие животные травмировались от ударов об камни \ St Mary’s Sealwatch / SWNS.com
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