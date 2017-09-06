Четверо бурых медведей переедут из Херсона в национальный парк на Прикарпатье
10:07, 06 сентября 2017Спасение видов
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Там краснокнижных животных уже ждет специально построенный в лесу вольер.
REUTERS
За это проголосовали депутаты Херсонского горсовета. Переселить их из коммунального зооуголка в гидропарке на волю в лес требовали зоозащитники, говорится в сюжете ТСН. Коммунальщики соглашались отдать только двух медведей.
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Четверо краснокнижных медведей переедут из Херсона в национальный парк на Прикарпатье
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