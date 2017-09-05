В Индии слон затоптал пьяного мужчину во время попытки сделать селфи

08:11, 05 сентября 2017
Спасение видов
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Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи на пути в больницу.

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В Индии мужчина погиб после попытки сделать селфи со слоном. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным издания, 50-летний Ашок Бхарти подобрался к дикому животному, желая сфотографироваться. В этот момент слон погнался за ним, после чего затоптал его.

Как сообщается, Бхарти находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи на пути в больницу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Эфиопии слон убил испанского туриста, проткнув его бивнем.

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Теги: #слон Индия селфи