В Индии слон затоптал пьяного мужчину во время попытки сделать селфи
08:11, 05 сентября 2017Спасение видов
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Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи на пути в больницу.
50-летний Ашок Бхарти подобрался к дикому животному, желая сфотографироваться / Caters
В Индии мужчина погиб после попытки сделать селфи со слоном. Об этом сообщает Daily Mail.
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По данным издания, 50-летний Ашок Бхарти подобрался к дикому животному, желая сфотографироваться. В этот момент слон погнался за ним, после чего затоптал его.
Как сообщается, Бхарти находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи на пути в больницу.
Как сообщал УНИАН, ранее в Эфиопии слон убил испанского туриста, проткнув его бивнем.
Фото: Caters
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