В Индии слон затоптал пьяного мужчину во время попытки сделать селфи

В Индии мужчина погиб после попытки сделать селфи со слоном. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным издания, 50-летний Ашок Бхарти подобрался к дикому животному, желая сфотографироваться. В этот момент слон погнался за ним, после чего затоптал его.

Как сообщается, Бхарти находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи на пути в больницу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Эфиопии слон убил испанского туриста, проткнув его бивнем.