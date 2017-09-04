В реку Ворсклу на Сумщине запустили 25 тысяч особей краснокнижной стерляди

В реке Ворскла на территории Сумской области в рамках Гетманского Национального природного парка будут жить 25 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Прошло два года от реализации первого этапа мероприятий по восстановлению естественной популяции стерляди, когда в реку Ворскла выпустили 10 тысяч мальков стерляди. Но даже такого количества недостаточно, чтобы создать устойчивую жизнеспособную и самообновляемую популяцию.

По расчетам, на 1 км русла приходится 82 малька, а с учетом определенной естественной смертности рыб – еще меньше. Как показывает практика, предел адаптации молодой стерляди при посадке ее в водоемы составляет 50-60% от первоначальной их численности.

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Из опыта реакклиматизации стерляди в Украине известно, что ее выпускают более значительными партиями – до 40 тысяч мальков. Поэтому надо было продолжить проведение зарыбления Ворсклы.

Маленькие стерляди в количестве 25 тысяч особей были выпущены на двух определенных участках реки – в Великописаревском и Ахтырском отделениях Гетманского НПП. Зарыбление реки в пределах Гетманского НПП профинансировали за средства областного фонда охраны окружающей природной среды.

Стерлядь пресноводная занесена в Красную книгу Украины. Это единственный представитель осетровых рыб в пресных водах нашей страны. В Сумском регионе стерлядь в малом количестве водится в реках Десна и Сейм.

Восстановление популяции этой рыбы в Сумской области начали в 2014 году. Тогда на разных участках русла Ворсклы выпустили 10 тысяч мальков стерляди. Уже в первую неделю их фиксировали на расстоянии до 5 км от пунктов выпуска.