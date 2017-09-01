Спутник почти год отслеживал "странствия" волков в зоне отчуждения (фото)

Осенью 2016 года американские ученые на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Беларуси одели на шестерых волков ошейники.

Один из волков перешел на украинскую часть зоны отчуждения, а в июле этого года – еще двух животных зафиксировали в районе долины реки Припять. Как и было запланировано, в августе ошейники автоматически отстегнулись, передает пресс-служба Минэкологии.

"У нас были координаты, согласно которым один ошейник лежал прямо у дороги неподалеку отселенного села Новошепеличи, а второй – где-то в пойме среди болот и стариц. Чтобы найти его, пришлось привлечь квадрокоптер и перейти болото вброд, по колено в воде. Оборудование забрали и передали белорусским коллегам для анализа данных с гамма-датчика", - рассказывает один из ученых.

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Отмечается, что исследование волка методом радио - и спутникового наблюдения на сегодняшний день считается одним из наиболее точных для оценки численности и плотности популяции этого вида.

С помощью полученных координат местопребывания волков специальная программа строила маршрут, что дало возможность ученым посещать места остановок животных.

Так, ученые выяснили, что продолжительность остановки волков не зависит от вероятности найти там добычу. Иногда млекопитающие проводили 12 часов подряд в одном месте, просто отдыхая. И наоборот, добыв лося и наевшись, быстро покидали место обеда, чтобы через некоторое время вернуться за добавкой.

Как сообщал УНИАН, в российских лесах сейчас живет 50 тысяч волков. По мнению экспертов, это вдвое больше, чем необходимо для нормальной работы экосистемы.