Кельнский зоопарк унаследует 22 миллиона долларов от американки, эмигрировавшей из города во время Второй мировой

93-летняя американка решила завещать после своей смерти Кельнскому зоопарку 22 миллиона долларов. Элизабет Райхерт, которая вынуждена была бежать во время Второй мировой войны со своим мужем-евреем из Кельна через Израиль в Штаты сама подтвердила такое решение местному изданию Kölner Stadt-Anzeiger, сообщает Spiegel.online.

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"Воспоминания играют очень большую роль, когда думаешь, кому оставить свои деньги в наследство. Зоопарк – это хороший способ потратить деньги", - пояснила Райхерт.

Женщина отмечает: несмотря на то, что они с мужем покинули Кельн более 70 лет назад, они всегда считали себя его жителями и никогда не забывали его поддерживать, в частности, местный зоопарк.

Ее муж Арнульф Райнхорт, которому пришлось скрываться от нацистов, позже смог стать успешным предпринимателем в США. Незадолго до его смерти они с женой решили, что передадут свои активы зоопарку в Кельне.

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При этом Райхерт, которая сейчас живет недалеко от Филадельфии, планирует начать переводить деньги зоопарку по частям, чтобы городские власти не поддались искушению сократить гранты на зоопарк.

Отметим, Кельнский зоопарк был основан в 1860 году и является одним из крупнейших в Германии. Места обитания животных в зоопарке максимально приближены к естественной среде обитания, что позволяет животным оставаться активными на протяжении всего дня. Особо он славится своим семейством слонов, на данный момент насчитывающим 16 особей, которые успешно размножаются на территории парка.

Как сообщал УНИАН, ранее в лондонском зоопарке провели массовую перепись животных.