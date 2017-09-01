Пожилая выдра-баскетболист борется с болезнью и покоряет соцсети (видео)
12:21, 01 сентября 2017Спасение видов
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Волонтеры сняли на видео его первые успехи в баскетболе и опубликовали их на YouTube. Так Эдди стал звездой.
Эдди — самый известный баскетболист / Скриншот
В зоопарке Орегона живет самец выдры по кличке Эдди. В 2013 году у него диагностировали артрит коленных суставов.
Сотрудники зоопарка решили научить выдру играть с мячом, чтобы предотвратить развитие артрита, передает "Медуза".
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Дело в том, что во время плавания выдры помогают себе задними лапами, но при этом почти не задействуют колени. Сначала Эдди просто ловил мяч лапками, а затем научился забрасывать его в кольцо.
В 2017 году Эдди исполнилось 19 лет. И он продолжает играть в баскетбол.
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