В США показали новорожденного детеныша обезьяны редкого вида (видео)

В Нью-Йорке показали новорожденного детеныша обезьяны редкого вида колобус. Малыш постоянно прижимается к маме и не отходит ни на шаг.

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Его белоснежный, мягкий мех хорошо контрастирует с черно-белым, взрослым. Колобусов в природе становится все меньше. Прежде всего, это вызвано вырубкой лесов и потерей обезьянами привычных мест проживания.

Как сообщал УНИАН, в Таиланде ветеринары спасают откормленную туристами макаку. "Дядюшка жир" некоторое время ел то, чем его подкармливали туристы, он набрал жировую массу, которая превратилась в нечто вроде доброкачественной опухоли. Сейчас он в критическом состоянии - существует высокий риск заболеваний сердца и диабета", - рассказывал ветеринар.