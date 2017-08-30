В Днепре трех щенков освободили из каменного плена (фото)

На днях в Днепропетровском гериатрическом пансионате, по улице Гаванская, 15 произошло чрезвычайное происшествие. Подопечные обнаружили обвал огромных каменных глыб, под которыми плакали щенки. Они и позвонили в Службу спасения «101», ведь надежда была только на спасательную службу.

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«Полтора часа раскапывали, сами подвергая свою жизнь опасности, так как эти громадные каменные глыбы могли в любой момент обрушиться на самих спасателей. Глубоко в пещере раскопали и обнаружили двух перепуганных малышей, их вытащили, а в другом конце без какой-либо надежды начался поиск третьего. Начинался вечер. Писк прекратился и все думали, что третьего задавило, но все же спасатели не сдавались и вытащили третьего щенка», - отмечают в пресс-службе ГУ ГСЧС.