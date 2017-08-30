В Южной Африке бегемоты спасли антилопу от крокодила (видео)

В Южной Африке пара бегемотов спасла антилопу Гну от крокодила, который хотел затянуть ее в озеро, говорится в сюжете ТСН.

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Крокодил схватил антилопу за копыто и пытался затащить в озеро.

Животное вырывалась, как могло. На восьмой минуте битвы за жизнь антилопа уже потеряла силы и готова была сдаться, как вдруг на помощь пришли бегемоты. Они отогнали хищника.