В Южной Африке бегемоты спасли антилопу от крокодила (видео)
13:22, 30 августа 2017Спасение видов
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После опасного приключения, едва не стоившего жизни, антилопа с прокушенной ногой убежала к своему стаду.
Бегемоти урятували антилопу від крокодила
В Южной Африке пара бегемотов спасла антилопу Гну от крокодила, который хотел затянуть ее в озеро, говорится в сюжете ТСН.
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Крокодил схватил антилопу за копыто и пытался затащить в озеро.
Животное вырывалась, как могло. На восьмой минуте битвы за жизнь антилопа уже потеряла силы и готова была сдаться, как вдруг на помощь пришли бегемоты. Они отогнали хищника.
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