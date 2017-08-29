Возле Львова спасатели спасли коня, который упал в пожарный резервуар (видео)

В селе Подберезке животное паслось и забрело на территорию заброшенного предприятия - там упало в бывший пожарный резервуар. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Воды было не много, однако конь не мог сам выбраться. Владелец вызвал спасателей.

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Они в свою очередь подцепили коня на пожарные рукава до эвакуатора.

Операция по спасению длилась три часа.

Чрезвычайники говорят - хорошо, что конь вел себя спокойно и не брыкался, иначе мог причинить вред и себе, и своим спасителям.