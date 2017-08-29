В Киеве на балконе квартиры поселился рой шершней - пришлось вызывать спасателей
16:53, 29 августа 2017Спасение видов
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На балконе одной из квартир дома по просп. Свободы, 42, поселился рой шершней.
Шершней уже уничтожили / фото kyiv.dsns.gov.ua
На балконе одной из квартир на Виноградаре поселился рой шершней. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Спасателям об этом сообщили 28 июня в 10:00, после чего они выехали по указанному адресу и уничтожили насекомых.
"По адресу выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Спасатели уничтожили насекомых с помощью инсектицида "Атрикс", - говорится в сообщении.
Ранее в Дарницком районе Киева на улице Академика Вербицкого местные жители вечером обнаружили огромный рой пчел.
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