В Киеве на балконе квартиры поселился рой шершней - пришлось вызывать спасателей

На балконе одной из квартир на Виноградаре поселился рой шершней. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Спасателям об этом сообщили 28 июня в 10:00, после чего они выехали по указанному адресу и уничтожили насекомых.

"По адресу выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Спасатели уничтожили насекомых с помощью инсектицида "Атрикс", - говорится в сообщении.

Ранее в Дарницком районе Киева на улице Академика Вербицкого местные жители вечером обнаружили огромный рой пчел.