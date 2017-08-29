Джеки Чан призвал остановить истребление панголинов, находящихся под угрозой исчезновения (видео)

Джеки Чан призвал остановить истребление панголинов, снявшись в ролике для WildAid, TNC и CWCA.

За последние 10 лет было убито более миллиона этих животных. Если не изменить ситуацию, то вид окажется под угрозой исчезновения.

Читайте такжеВ Лондоне определили победителей конкурса на лучшее фото дикой природы (галерея)

Как сообщал УНИАН, тайские таможенники арестовали 3 тонны панцирей панголинов, находящихся под угрозой исчезновения.