Гей-прайд: фотограф показал кадры однополых отношений львов в заповеднике (фото)

Фотограф в Йоркширском заповедники сфотографировал интимный момент в прайде, когда два льва якобы пытались спариваться, пишет The Independent.

Читайте такжеНастоящий триллер в пустыне: хищник устроил охоту на муравья (видео)

При этом, на фото видно, что рядом со львами одиноко лежала львица.

Автор снимков, 42-летний мистер Бриджес, рассказал, что один из львов вдруг встал, пошел и вскочил на спину своего друга.

Как сообщал УНИАН ранее, фотограф впервые зафиксировал, как в дикой природе львица кормила детеныша леопарда. Соответствующие фото получил Лука Хантер, президент и главный сотрудник по сохранению диких кошек в организации Panthera, от одного из партнеров его группы в Танзании.

На фотографиях видно, как львица лежит в саванне и кормит детеныша леопарда. Отмечается, что такой случай является беспрецедентным, ведь в очень редких случаях дикие плотоядные животные, такие как леопарды и пумы, принимают сироту из своего семейства.