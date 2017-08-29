Нашествие горбуши из России представляет угрозу британскому лососю - СМИ

Атлантический лосось у берегов Британии оказался перед лицом новой опасности для своего выживания. В британских водах появилась горбуша (вид тихоокеанского лосося), которая теперь конкурирует с местными лососями за пищу, а также приносит с собой новых паразитов. Об этом пишет Daily Mail в статье под заголовком "Русские захватчики грозят уничтожить наших лососей", передает Би-би-си.

Британское Агентство по защите окружающей среды настолько обеспокоено, что призывает всех рыболовов-спортсменов убивать каждую пойманную горбушу (в Великобритании принято отпускать на волю пойманную на удочку рыбу).

Насколько известно, горбуша добралась до британских берегов с крайнего севера России, пишет газета.

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На данный момент около 200 экземпляров горбуши уже пойманы у берегов Йоркшира, северо-востока Англии и Шотландии. Некоторым удалось проникнуть в британские реки, их вылавливали в таких реках, как Тайн и Кокет в Нортумберленде.

Эксперты считают, что они проплыли около 10 тысяч километров от своих нерестилищ вокруг Скандинавии и попали в Северное море.

Тысячи горбуш разводятся в российских рыбопитомниках на севере страны, но некоторым удалось вырваться на волю, и теперь по всему российскому северу возникли дикие популяции горбуш.

Британские власти убеждают рыболовов немедленно убивать пойманных горбуш и сразу же сообщать об этом Агентству по охране окружающей среды.

Дикий атлантический лосось находится под угрозой исчезновения и внесен в Красную книгу.

Его традиционный ареал находится в водах северо-востока Северной Америки, Исландии, Европы и северо-запада России.

Горбуша живет в водах от северной Калифорнии до Аляски и от Сибири до севера Японии. В России несколько популяций горбуши было выпущено в Белом и Баренцевом морях, откуда они распространились в норвежские и шведские воды и реки, а также достигли Исландии, пишет Daily Mail.

Как сообщал УНИАН, летом 2016 года в Норвегии стоимость одного лосося превысила цену барреля нефти.