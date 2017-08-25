В Дубае создают мобильный приют для пострадавших животных

Гражданская оборона Дубая собирается запустить специализированный мобильный приют для пострадавших на пожарах и при других обстоятельствах животных, сообщают Русские Эмираты.

Читайте такжеВ Дубае 80 кошек спасли от смерти стараниями украинки и местного муниципалитета (фото) Подполковник Али Хасан Аль Мутава, помощник директора отдела интеллектуальных услуг гражданской обороны Дубая, сказал, что новый автомобиль будет использоваться во время аварий и пожаров в эмирате для размещения животных и оказания им медицинской помощи и ухода.

В транспортном средстве смогут размещаться до 40 животных одновременно. В нем будут находиться люди, оказывающие уход, а также все средства для уборки и удаления отходов.

Подполковник Сулейман Аль Балуши, директор Департамента по техническим вопросам, сказал, что проект приюта уже разработан, а команды технических специалистов в настоящее время работают над созданием и оснащением транспортного средства.