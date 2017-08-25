На Днепропетровщине поймали редкую рыбу из Америки (фото)

Недавно на территории Днепропетровской области рыбакам удалось выловить солнечного окуня. При этом некоторые рыбаки уже успели перепутать новую украинскую достопримечательность с пираньей, передает Dnepr24.

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Тем не менее, по словам ученных, солнечный окунь совершенно безопасен и не представляет никакой угрозы для людей. Ареалом распространения солнечного окуня является Северная Америка.

Тем не менее, недавно этот вид был интродуцирован в Европу для спортивной рыбалки. Примечательно, что в районе Каховского хранилища заморского гостя местные рыбаки отлавливали еще десять лет назад.

Как сообщал УНИАН, из-за засорения поверхности реки, нехватки света и кислорода ежегодно в Днепре гибнет 20 тысяч тонн рыбы. Огромное количество погибает в результате сброса в реку нечистот и токсичных выбросов с предприятий. Химические вещества накапливаются в воде и приводят к мутациям.