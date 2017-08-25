Взвешены и подсчитаны: в лондонском зоопарке провели массовую перепись животных (видео)

В лондонском зоопарке провели массовую перепись животных. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Взвешивают, измеряют и осматривают всех от самого маленького паучка до гигантского бегемота или слона. Некоторых животных, говорят зоологи, приходится задабривать различными вкусностями, чтобы они не вырывались из рук.

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В целом, надо осмотреть более 200 видов животных. Как только все данные будут собраны, их выставят в сеть для обмена информацией с другими зверинцами.

Ранее сообщалось, что в Бердянске родились уникальные белые тигрята.