В израильском зоопарке обезьяна воспитывает маленького цыпленка (видео)

В израильском зоопарке обезьяна воспитывает маленького цыпленка. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Своего питомца черная макака встретила в местном огороде. С тех пор заботится о малыше, носит его с собой и играет с ним. Цыпленок и обезьяна стали неразлучными друзьями и ни на минуту не оставляют друг друга, даже спать укладываются вместе.

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