В израильском зоопарке обезьяна воспитывает маленького цыпленка (видео)

11:06, 25 августа 2017
Спасение видов
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Цыпленок и обезьяна стали неразлучными друзьями и ни на минуту не оставляют друг друга.

В израильском зоопарке обезьяна воспитывает маленького цыпленка. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Своего питомца черная макака встретила в местном огороде. С тех пор заботится о малыше, носит его с собой и играет с ним. Цыпленок и обезьяна стали неразлучными друзьями и ни на минуту не оставляют друг друга, даже спать укладываются вместе. 

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Ранее сообщалось, что в Таиланде пчелы начали охранять рисовые поля от диких слонов.

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Теги: #обезьяна воспитывает цыпленка#обезьяна и цыпленок