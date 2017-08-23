В нацпарке Беларуси заметили редкий для страны вид кузнечиков (фото)

Во время плановых полевых исследований фауны Беловежской пущи был выявлен ранее не отмечавшийся для национального парка мечник короткокрылый (Conocephalus dorsalis Latreille, 1804). Этот вид включен в Красную книгу Республики Беларусь, передает пресс-служба нацпарка.

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Мечник распространен в Европе, на юге Западной Сибири, в Казахстане. До этого в Беларуси было известно только три места его обитания.

Это насекомое предпочитает прибрежные биотопы, держится на стеблях и листьях злаков, осок, ситников, камыша. Оно скрытное, его звуковая активность низкая.

Питается мечник как растительной, так и животной пищей (мелкими беспозвоночными). Взрослые кузнечики появляются в июле и встречаются до октября.

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