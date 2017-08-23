В нацпарке Беларуси заметили редкий для страны вид кузнечиков (фото)

20:40, 23 августа 2017
Спасение видов
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Список фауны Беловежской пущи пополнился новым охраняемым видом прямокрылых насекомых – мечником короткокрылым.

Мечник короткокрылый найден в Беловежской пуще / фото npbp.by

Во время плановых полевых исследований фауны Беловежской пущи был выявлен ранее не отмечавшийся для национального парка мечник короткокрылый (Conocephalus dorsalis Latreille, 1804). Этот вид включен в Красную книгу Республики Беларусь, передает пресс-служба нацпарка.

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Мечник распространен в Европе, на юге Западной Сибири, в Казахстане. До этого в Беларуси было известно только три места его обитания.

Это насекомое предпочитает прибрежные биотопы, держится на стеблях и листьях злаков, осок, ситников, камыша. Оно скрытное, его звуковая активность низкая.

Питается мечник как растительной, так и животной пищей (мелкими беспозвоночными). Взрослые кузнечики появляются в июле и встречаются до октября. 

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Теги: #насекомые в Беларуси#мечник короткокрылый