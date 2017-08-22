Птичьи путешествия: в зоне отчуждения заметили окольцованного черного аиста (фото)

Специалисты во время проведения наблюдений за птицами в зоне отчуждения сфотографировали черного аиста. При детальном рассмотрении снимков было замечено кольцо с номером на лапе аиста, передает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

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Выяснилось, что птица была окольцована 19 июня 2010 года неподалеку от города Зноймо (Чешская Республика), расположенного на левом берегу реки Дые, неподалеку от границы с Австрией.

Уже 24 сентября 2010 года аиста заметили в долине Бейт-Шеан на севере Израиля, где, вероятно, птица останавливалась на передышку во время осенней миграции в африканские страны.

"В следующий раз его видели 1 апреля 2015 года на рыбных прудах в уезде Харгита (Румыния). И, наконец, 5 августа 2017 года эту же птицу зафиксировали в гнездовой период на территории зоны отчуждения, неподалеку от железнодорожной станции Янов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее к самому "романтичному" аисту Артуру вернулась его подруга.