Птичьи путешествия: в зоне отчуждения заметили окольцованного черного аиста (фото)

18:47, 22 августа 2017
Спасение видов
328

Специалисты заметили черного аиста в зоне отчуждения. Как выяснилось, эта птица - путешественник.

Аист раньше путешествовал Чехией, Израилем и Румынией / фото dazv.gov.ua

Специалисты во время проведения наблюдений за птицами в зоне отчуждения сфотографировали черного аиста. При детальном рассмотрении снимков было замечено кольцо с номером на лапе аиста, передает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Читайте такжеВ столичном зоопарке "беби-бум": на свет появились шесть редких птенцов (видео)

Выяснилось, что птица была окольцована 19 июня 2010 года неподалеку от города Зноймо (Чешская Республика), расположенного на левом берегу реки Дые, неподалеку от границы с Австрией.

Уже 24 сентября 2010 года аиста заметили в долине Бейт-Шеан на севере Израиля, где, вероятно, птица останавливалась на передышку во время осенней миграции в африканские страны.

фото dazv.gov.ua

"В следующий раз его видели 1 апреля 2015 года на рыбных прудах в уезде Харгита (Румыния). И, наконец, 5 августа 2017 года эту же птицу зафиксировали в гнездовой период на территории зоны отчуждения, неподалеку от железнодорожной станции Янов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее к самому "романтичному" аисту Артуру вернулась его подруга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #черный аист#аист в зоне отчуждения