В Индии закрыли завод, из-за отходов которого посинели бродячие собаки

Власти индийского города Мумбай закрыли производственную компанию, которую обвинили в сбросе промышленных отходов и красителей в местную реку, в результате чего 11 местных собак стали синими. Об этом пишет The Guardian.

Группа собак странного цвета была впервые замечена 11 августа. Зоозащитники пожаловались на сбрасываемые в реку Касади, где животные часто плавают, производственные отходы.

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Арати Чаухан, глава отдела защиты животных Navi Mumbai Animal Protection Cell, заявил, что было обнаружено примерно пять таких собак.

Чаухан первым опубликовал изображения синих собак в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что на улицах Мумбая заметили «синих» собак.