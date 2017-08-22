В австралийском зоопарке родилась коала редкого окраса (видео)
14:20, 22 августа 2017Спасение видов
246
По словам сотрудников зоопарка, белый окрас животного не связан с альбинизмом, но, скорее всего, вызван рецессивным геном, унаследованным от матери.
Такой особи будет трудно выжить в условиях дикой природы / фото standard.co.uk
В зоопарке австралийского Квинсленда родилась коала редкого белого цвета, пишет Standart.
По словам сотрудников зоопарка, белый окрас животного не связан с альбинизмом, но, скорее всего, вызван рецессивным геном, унаследованным от матери.
Читайте такжеВ бельгийском зоопарке родилась обезьянка бонобо (видео)
Эксперты отметили, что такой особи будет трудно выжить в условиях дикой природы.
«В ветеринарии он часто упоминается как «серебристый ген», когда животные рождаются с мехом белого или очень светлого цветов, который с взрослением приобретет свой естественный природный оттенок», — сказала доктор Рози Бут, глава зоопарка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter