В австралийском зоопарке родилась коала редкого окраса (видео)

В зоопарке австралийского Квинсленда родилась коала редкого белого цвета, пишет Standart.

По словам сотрудников зоопарка, белый окрас животного не связан с альбинизмом, но, скорее всего, вызван рецессивным геном, унаследованным от матери.

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Эксперты отметили, что такой особи будет трудно выжить в условиях дикой природы.

«В ветеринарии он часто упоминается как «серебристый ген», когда животные рождаются с мехом белого или очень светлого цветов, который с взрослением приобретет свой естественный природный оттенок», — сказала доктор Рози Бут, глава зоопарка.