В украинских морях увеличились случаи гибели дельфинов

В Украине по сравнению с последними годами наблюдается повышение смертности дельфинов в Черном и Азовском морях. Соответствующие выводы сделаны по результатам полученных Минприроды сообщений о случаях выбросов мертвых или ослабленных дельфинов на пляже в течение летних месяцев. Об этом сообщает Минстерство экологии.

Причины повышенной смертности китообразных пока неизвестны.

По словам заместителя Министра экологии и природных ресурсов Украины Василия Полуйка, специалисты Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ) вместе с ведущими специалистами Национальной академии наук Украины уже выясняют причины смертности китообразных.

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Сейчас рассматривается несколько причин. Специалисты предполагают, что наиболее вероятной считается эпизоотия вирусного или бактериального характера, хотя не исключают и возможные токсикологические (отравление загрязняющими веществами) и другие причины.

Предварительная оценка специалистов также свидетельствует, что смертность дельфинов в 2017 году заметно превышает аналогичный показатель за последние годы, хотя пока что является значительно меньшим по сравнению с известными в отдельные предыдущие годы случаями эпизоотий и другими случаями массовой гибели.

"Кстати, повышенная смертность китообразных наблюдается во всей морской акватории Украины, а также в акваториях Румынии, Грузии и России. В связи с этим Минприроды обращается ко всем гражданам и общественным экологическим организациям с просьбой при нахождении на берегу мертвого или умирающего дельфина избегать физического контакта с ним из-за риска заражения", - подчеркнули в ведомстве.

Также просят по возможности сфотографировать животное с разных ракурсов, зафиксировать время находки и ее географические координаты с помощью системы географического позиционирования (GPS) и немедленно сообщить о находке специалистам Украинского научного центра экологии моря.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области десятки дельфинов погибли в сетях браконьеров.