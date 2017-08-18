На Ивано-Франковщине нашли приют 14 раненых аистов (видео)

Центр реабилитации диких животных Галицкого национального природного парка приютил раненых аистов. Сейчас их четырнадцать, одиннадцать из них уже прошли лечение и чувствуют себя стабильно. Об этом говорится в сюжете ТРК «Карпаты».

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«Поступили они из разных регионов – Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областей. По возможности люди передают, как видите, травмированных, поврежденных животных», - рассказывает ветеринарный врач центра Олег Романив.

Попадают птицы в центр с различными травмами – повреждениями внутренних органов или крыльев, переломами костей и даже загрязненные нефтью.

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При этом на территории центра живут птицы, которые уже не могут вернуться в дикую природу, а потому остаются на зимовку – для них даже построили зимний домик.

Как сообщал УНИАН, летом в киевском зоопарке на свет появились сразу шесть птенцов редкого черного аиста.