В Затоке на берегу нашли мертвой редкую морскую свинью
10:30, 18 августа 2017Спасение видов
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Этим летом в Черном море наблюдается массовая гибель дельфинов.
Ученые считают, что дельфинов губит неизвестная инфекция / dumskaya.net
Сегодня днем, 18 августа, отдыхающие в Затоке в районе станции Морская обнаружили мертвую морскую свинью — животное из отряда китообразных, родственное дельфинам. Об этом сообщает Думская.
В Черном море водится подвид, именуемый азовкой. По виду, животное было мертвым уже несколько дней.
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Напомним, этим летом в Черном море наблюдается массовая гибель дельфинов. Ученые считают, что дельфинов губит неизвестная инфекция. Кроме того, часто причиной гибели становятся браконьерские сети, в которые они попадают.
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