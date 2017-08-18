В Затоке на берегу нашли мертвой редкую морскую свинью

Сегодня днем, 18 августа, отдыхающие в Затоке в районе станции Морская обнаружили мертвую морскую свинью — животное из отряда китообразных, родственное дельфинам. Об этом сообщает Думская.

В Черном море водится подвид, именуемый азовкой. По виду, животное было мертвым уже несколько дней.

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Напомним, этим летом в Черном море наблюдается массовая гибель дельфинов. Ученые считают, что дельфинов губит неизвестная инфекция. Кроме того, часто причиной гибели становятся браконьерские сети, в которые они попадают.