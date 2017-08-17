В Венесуэле расследуют пропажу животных из зоопарка: их могли съесть

Власти Венесуэлы расследуют пропажу животных из зоопарка, которые могли быть украдены местными жителями для употребления в пищу, передает агентство Reuters.

Как сообщил представитель местной полиции Луис Моралес, на выходных из зоопарка города Маракайбо на северо-западе Венесуэлы были похищены два ошейниковых пекари. "Мы полагаем, что (их взяли – ред.), чтобы съесть", — заявил он.

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Управляющий зоопарка Леонардо Нуньес, в свою очередь, заявил, что волна похищений, которая за последние несколько недель коснулась 10 животных, включая буйвола, была организована наркоторговцами в целях продажи.

"Они забирают все! Животных не крали, чтобы съесть", — заявил Нуньес.